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Сегодня, 01:55

Хави повторил антирекорд ван Гала в «Барселоне»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Барселона» не смогла обыграть «Галатасарай» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 0:0. Игра прошла на стадионе «Камп Ноу».

Как сообщает Opta, главный тренер каталонцев Хави стал вторым тренером в истории, которому не удалось одержать победы в первых двух матчах у руля команды в еврокубках.

В сезоне-1996/97 «Барселона» не смогла добиться побед в первух двух матчах в Лиге чемпионов под руководством Луи ван Гала. Тогда была ничья с ПСВ (2:2) и поражение от киевского «Динамо» (0:4).

Напомним, ответная игра между «Барселоной» и «Галатасараем» состоится в Турции через неделю — 17 марта.

Хави Эрнандес (Хави)
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
Луи ван Гал
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