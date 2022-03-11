Хави повторил антирекорд ван Гала в «Барселоне»

«Барселона» не смогла обыграть «Галатасарай» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 0:0. Игра прошла на стадионе «Камп Ноу».

Как сообщает Opta, главный тренер каталонцев Хави стал вторым тренером в истории, которому не удалось одержать победы в первых двух матчах у руля команды в еврокубках.

В сезоне-1996/97 «Барселона» не смогла добиться побед в первух двух матчах в Лиге чемпионов под руководством Луи ван Гала. Тогда была ничья с ПСВ (2:2) и поражение от киевского «Динамо» (0:4).

2- Xavi Hern?ndez ?? has become the second Barcelona's manager to be winless in his two first home game in a European competition ever (D2) after Louis Van Gaal in 1996/97 #UCL edition (2-2 vs PSV & 0-4 vs Dynamo Kyiv). Stumbling#BarcaGalatasaray #UEL pic.twitter.com/rTQq0D0xWs — OptaJose (@OptaJose) March 10, 2022

Напомним, ответная игра между «Барселоной» и «Галатасараем» состоится в Турции через неделю — 17 марта.