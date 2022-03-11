Хави повторил антирекорд ван Гала в «Барселоне»
«Барселона» не смогла обыграть «Галатасарай» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 0:0. Игра прошла на стадионе «Камп Ноу».
Как сообщает Opta, главный тренер каталонцев Хави стал вторым тренером в истории, которому не удалось одержать победы в первых двух матчах у руля команды в еврокубках.
В сезоне-1996/97 «Барселона» не смогла добиться побед в первух двух матчах в Лиге чемпионов под руководством Луи ван Гала. Тогда была ничья с ПСВ (2:2) и поражение от киевского «Динамо» (0:4).
Напомним, ответная игра между «Барселоной» и «Галатасараем» состоится в Турции через неделю — 17 марта.
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