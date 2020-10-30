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Хавбек «Вольфсберга» Линдль признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

19:06
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Полузащитник «Вольфсберга» Михаэль Линдль признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Линдль в матче с «Фейеноордом» (4:1) оформил хет-трик, забив два гола с пенальти.

Также на звание лучшего игрока недели претендовали форвард ПСВ Дониэлл Мален, форварда «Лудогорца» Элвис Ману и полузащитник «Црвены Звезды» Эль-Фарду бен Набуана.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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