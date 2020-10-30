Хавбек «Вольфсберга» Линдль признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Полузащитник «Вольфсберга» Михаэль Линдль признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Линдль в матче с «Фейеноордом» (4:1) оформил хет-трик, забив два гола с пенальти.
Также на звание лучшего игрока недели претендовали форвард ПСВ Дониэлл Мален, форварда «Лудогорца» Элвис Ману и полузащитник «Црвены Звезды» Эль-Фарду бен Набуана.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.