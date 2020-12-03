Гончаренко объяснил, почему ЦСКА второй год подряд досрочно вылетел из Лиги Европы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос о том, почему команда второй год подряд досрочно лишается шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. В четверг ЦСКА в Москве проиграл австрийскому «Вольфсбергеру» (0:1).

— Неправильно сравнивать прошлый год и этот, — сказал Гончаренко. — В том году у нас была не такая длинная «скамейка», поэтому сложно было проводить ротацию. В этом году не было подготовительного периода. Возможно, это сказывается у всех наших команд в ноябре и декабре. На тренировках команда довольно-таки хорошо выглядит эмоционально и физически. А по факту выходим на матчи и снижаем уровень игры и движения.

(Олег Кошелев)