Глава канцелярии президента Чехии: «Мы не встанем на колени перед УЕФА. Вы удовлетворяете ожидания маленькой группы активистов»

Глава канцелярии президента Чехии Вратислав Минарж направил письмо в Дисциплинарную комиссию УЕФА по поводу дисквалификации на 10 матчей защитника «Славии» Ондржея Куделы за расистское поведение в отношении игрока «Рейнджерс» Глена Камара.

Напомним, инцидент произошел 18 марта во время ответного матча 1/8 плей-офф Лиги Европы «Рейнджерс» — «Славия» (0:2).

По словам Минаржа, нарушение со стороны Куделы не доказано, поэтому наказание не выдерживает никакой критики.

Кудела уже пропустил два матч Лиги Европы по решению УЕФА. Ранее в чешском клубе заявили, что Камара ударил Куделу в подтрибунном помещении стадиона. За этот поступок футболист «Рейнджерс» получил три матча дисквалификации.

«Уважаемая Дисциплинарная комиссия, Я хотел бы обратиться к вам в связи с вашим недавним решением о наказании футболиста Ондржея Куделы, — приводит текст заявления lidovky.cz. — Он был наказан за предпологаемое расистское заявление, сделанное 18 марта 2021 года во время матча между «Рейнджерс» и пражской «Славией». Его дисквалифицировали на 10 матчей.

В уже упомянутом матче произошло много событий. «Славия» играла хорошо, они громили соперника своей качественной и честной игрой. Соперник отвечал коварными фолами, после одного из которых серьезную травму получил вратарь Ондржей Коларж. У него перелом черепа, и до конца жизни ему придется выходить на поле в защитном шлеме. После второго мяча соперник вел себя грубо, неспортивно и раздраженно.

Чешские спортсмены после матча подверглись нападению со стороны игроков «Рейнджерс» внутри стадиона, их не пускали в раздевалку. Итог? Футболист, который раздробил череп сопернику, получил от Вас четыре матча дисквалификации, а еще один игрок, напавший на футболиста «Славии», пропустит три матча.

А предполагаемый расизм? 10 матчей дисквалификации. Я замечу, что факт расизма не доказан, нарушение просто предполагают. Даже инспектор УЕФА засомневался, что Ондржей Кудела сказал что-то расистское.

Несмотря на все это, вы вынесли беспрецедентное решение в отношении игрока, который никому не навредил и только устно, если верить его словам, оскорбил соперника. Вы осудили приличного человека без каких-либо причин. А спортсмен теряет возможность реализовать мечту и играть в Лиге Европы. А все потому, что вы хотите удовлетворить ожидания маленькой группы активистов и клуба, который не способен побеждать на поле и только выкрикивает пустые и неприятные слова о расизме.

С вашей подачи борьба с расизмом превратилась в борьбу проигравших против победивших, стала вершиной лицемерия, дискриминации и смущающего подрыва ценностей в соответствии с глупыми трендами.

Ваши усилия могут привести к обратному: возникнет ситуация, когда людей, кожа которых не обладает темным цветом, будут дискриминировать, их права будут ущемлять. Этому процессу необходимо противостоять.

Хоть вы наверняка к такому и не привыкли, позвольте мне сказать вам одну вещь. Я очень рад, что чешское общество не поддерживает ваш вердикт. Это касается всего нашего общества. Вас удалось объединить старых противников, пускай даже и на короткое время. Мы не будем вставать на колени перед вами, а угрозы не подействуют на чешских футбольных фанатов.

С ситуацией подробно ознакомлен президент Милош Земан, и он считает, что случившееся важно не только с точки зрения спорта, но и с точки зрения справедливости и человеческой чести. Он поддерживает всех граждан Чехии, которые следят за делом Куделы и расстроены его исходом. При этом он желает игрокам и фанатам не терять присутствие духа и призывает поддерживать друг друга, несмотря на сложившуюся ситуацию".