Полузащитник «Арсенала» Сака стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
Вингер «Арсенала» Букайо Сака признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный Twitter турнира 16 апреля.
19-летний англичанин отличился голом и заработанным пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Славии» (4:0).
В полуфинале турнира «канониры» сыграют против «Вильярреала».
?? Bukayo Saka = Player of the Week! ?@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/DmWdQYnsPm— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 16, 2021
В нынешнем сезоне Лиги Европы Сака провел 7 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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