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Полузащитник «Арсенала» Сака стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

18:04
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Вингер «Арсенала» Букайо Сака признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный Twitter турнира 16 апреля.

19-летний англичанин отличился голом и заработанным пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Славии» (4:0).

В полуфинале турнира «канониры» сыграют против «Вильярреала».

В нынешнем сезоне Лиги Европы Сака провел 7 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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