Форвард загребского «Динамо» Мислав Оршич подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Тоттенхэма» (3:0, первая игра — 0:2). Нападающий оформил хет-трик.

«Сложно что-либо говорить после такого. Это мечта, историческое достижение, одна из самых громких побед в истории клуба. Мы все играли как одно целое. Этот матч надолго останется в памяти. Мы доказали себе, что можем играть с такими командами, как «Тоттенхэм», на самом высоком уровне. Дальше будем двигаться от матча к матчу», — приводит слова Оршича официальный сайт УЕФА.