Главный тренер загребского «Динамо» Дамир Крзнар подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Тоттенхэма» (3:0, первая игра — 0:2).

«Это был великолепный матч. Матч, о котором все хотят мечтать, но не решаются. Мои поздравления всем игрокам команды, они были сегодня как одно целое. Жеребьевка? Предоставим фортуне право выбора. Кто бы нам не достался, мы будем готовы, как были готовы к противостоянию с «Тоттенхэмом», — приводит слова Крзнара официальный сайт УЕФА.

Ранее «Динамо» на групповом этапе турнира дважды обыграло ЦСКА, а в 1/16 финала выбило «Краснодар».