Форвард «Вильярреала» Морено признан лучшим игроком Лиги Европы-2020/21
13:08
Форвард «Вильярреала» Жерар Морено стал лучшим игроком Лиги Европы сезона-2020/21 по версии УЕФА.
29-летний испанец забил семь голов и сделал четыре результативные передачи в 12 матчах турнира и вместе с клубом стал победителем Лиги Европы.
В борьбе за приз лучшему игроку турнира Морено обошел Эдинсона Кавани и Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед».
? Нападающий «Вильяреала» Жерар Морено — лучший игрок #ЛигаЕвропы-2020/21! ?— УЕФА (@UEFAcom_ru) August 27, 2021
Заслуженно? ?#жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/3KYO4EHj0u
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