Форвард «Вильярреала» Морено признан лучшим игроком Лиги Европы-2020/21

Форвард «Вильярреала» Жерар Морено стал лучшим игроком Лиги Европы сезона-2020/21 по версии УЕФА.

29-летний испанец забил семь голов и сделал четыре результативные передачи в 12 матчах турнира и вместе с клубом стал победителем Лиги Европы.

В борьбе за приз лучшему игроку турнира Морено обошел Эдинсона Кавани и Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед».