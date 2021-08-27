Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Форвард «Вильярреала» Морено признан лучшим игроком Лиги Европы-2020/21

13:08
Жерар Морено. Фото Reuters
Жерар Морено. Фото Reuters
Теги:

Форвард «Вильярреала» Жерар Морено стал лучшим игроком Лиги Европы сезона-2020/21 по версии УЕФА.

29-летний испанец забил семь голов и сделал четыре результативные передачи в 12 матчах турнира и вместе с клубом стал победителем Лиги Европы.

В борьбе за приз лучшему игроку турнира Морено обошел Эдинсона Кавани и Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 26 августа
Стали известны все участники группового турнира Лиги конференций
Россия — третья в медальном зачете Паралимпиады. Имеет ли это значение?
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд