Кафанов высказался об игре Лунева в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Байером»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера «Карабаха» Андрея Лунева в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Байером» (2:3).

Ранее 32-летний футболист получил вызов в национальную команду на мартовские матчи против сборных Сербии и Парагвая.

«В эпизоде с первым голом шансов мало было, чтобы спасти Андрею, во втором пропущенном не повезло — в упор били. Он все правильно делал, но удачи не хватило. Лунев сделал свою работу.

Меня сейчас больше волнует психологическое состояние Андрея. Очень важно, как быстро он может забыть болезненное поражение и вернуться в состояние, которое было до этих матчей. Андрей — парень психологически устойчивый», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Лунев принял участие в 26 матчах «Карабаха» во всех турнирах, пропустил 35 голов и 8 раз отыграл «на ноль».