Фанаты "Арсенала" раскритиковали Ким Кардашьян за то, что она не поддержала Мхитаряна

Болельщики "Арсенала" подвергли критике американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян. Она имеетармянские корни со стороны отца и в одном из недавних постов в Твиттере вспомнила свою поездку в Армению, где многое узнала об истории свой семьи.

– Прошел год с тех пор, как мои двоюродные сестры, Хлоя, Канье, Норт и я посетили Армению и узнали многое об истории нашей семьи, – написала Кардашьян.

It's been a year since my cousins, Khloe, Kanye, North &I visited Armenia &learned so much about our family history pic.twitter.com/v0AEeJwpAh – Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 апреля 2016 г.

Однако некоторые пользователи возмутились, почему она никак не высказалась по поводу ситуации полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна. Ранее лондонский клуб объявил о том, что после обсуждения вопроса с футболистом и его семьей было решено, что он не поедет в Баку.

– Вы в курсе, что ваш армянский брат Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы из-за давнего военного конфликта между Арменией и Азербайджаном? Никто в мире не говорит об этом, – написал один из пользователей.

Did u aware your brother from armenia @HenrikhMkh won't be playung in europaleague final because of old history of war between armenia and Azerbaijan(baku) and the world is silent.peace to the world – Akinkunmi Bolergy (@akbolergy) 22 мая 2019 г.

Армения и Азербайджан уже много лет находятся в состоянии конфликта из-за спорного статуса Нагорного Карабаха. В СМИ неоднократно сообщалось о существовании неформальных ограничений на въезд в Азербайджан не только для граждан Армении, но и для этнических армян вообще. Пограничная служба и азербайджанские перевозчики, как правило, объясняют депортацию или отказ в допуске на борт соображениями безопасности.



Мхитарян в 2015 году не поехал с дортмундской "Боруссией" на выездной матч против азербайджанской "Габалы" (3:1), а в прошлом году пропустил гостевую игру "Арсенала" с "Карабахом" (3:0) в рамках группового турнира Лиги Европы.

"Арсенал": Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку