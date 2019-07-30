"Дюделанж" и "Слован" вышли в третий отборочный раунд Лиги Европы

Люксембургский "Дюделанж" сыграл вничью с македонской "Шкендией" (1:1) во втором матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Хозяева вышли в следующий раунд турнира (3:2 - общий счет).

Лига Европы

2-й отборочный раунд

"Дюделанж" (Люксембург) - "Шкендия" (Македония) - 1:1 (0:0)

Голы: Дельгадо, 78 (1:0). Ибраими А., 90+2 (1:1).

Предупреждение: Муслиу, 80.

Удаления: Муслиу (Шкендия), 85. Нафиу (Шкендия), 90+4. Ибраими А.(Шкендия), 90+5.

Судья: Гриффит (Уэльс).

30 июля. Люксембург. Стадион "Жози Бартель".

Первая встреча: 2:1

"Фероникели" проиграл "Словану" (0:2) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Клуб из Словакии вышел в следующую стадию турнира (общий счет - 3:1 в пользу "Слована").

"Фероникели" (Косово) - "Слован Бр" (Словакия) - 0:2 (0:1)

Голы: Де Марко, 19 (0:1). Хольман, 54 (0:2).

Предупреждение: Зека, 88.

Удаление: Зека (Фероникели), 89.

Судья: Фрид (Израиль).

30 июля. Приштина. Стадион "Fadil Vokrri Stadium".

Первая встреча: 1:2

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