"Дюделанж" и "Слован" вышли в третий отборочный раунд Лиги Европы

Люксембургский "Дюделанж" сыграл вничью с македонской "Шкендией" (1:1) во втором матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Хозяева вышли в следующий раунд турнира (3:2 - общий счет).
Лига Европы
2-й отборочный раунд
"Дюделанж" (Люксембург) - "Шкендия" (Македония) - 1:1 (0:0)
Голы: Дельгадо, 78 (1:0). Ибраими А., 90+2 (1:1).
Предупреждение: Муслиу, 80.
Удаления: Муслиу (Шкендия), 85. Нафиу (Шкендия), 90+4. Ибраими А.(Шкендия), 90+5.
Судья: Гриффит (Уэльс).
30 июля. Люксембург. Стадион "Жози Бартель".
Первая встреча: 2:1
"Фероникели" проиграл "Словану" (0:2) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Клуб из Словакии вышел в следующую стадию турнира (общий счет - 3:1 в пользу "Слована").
"Фероникели" (Косово) - "Слован Бр" (Словакия) - 0:2 (0:1)
Голы: Де Марко, 19 (0:1). Хольман, 54 (0:2).
Предупреждение: Зека, 88.
Удаление: Зека (Фероникели), 89.
Судья: Фрид (Израиль).
30 июля. Приштина. Стадион "Fadil Vokrri Stadium".
Первая встреча: 1:2