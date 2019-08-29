Душан Анджелкович: «У «Краснодара» хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги Европы»

Экс-защитник «Краснодара» Душан Анджелкович? считает, что его бывшая команда способна выйти в плей-офф Лиги Европы. По его мнению, «быки» хорошо выступили в отборочном турнире Лиги чемпионов.

— «Краснодар» хорошо выступил в квалификации Лиги чемпионов, — цитируют «Известия» Анджелковича. — Показал себя, сумев пройти «Порту» — клуб с большой историей. Честно говоря, думал, что моя бывшая команда пройдет и «Олимпиакос». Но краснодарцы потерпели сокрушительное поражение в первом матче, от которого сложно было оправиться. Думаю, они не заслужили такого результата, но это футбол. Надо идти дальше и теперь думать о Лиге Европы. «Краснодар» — отличная команда, у нее хорошие шансы на выход в плей-офф еврокубка.

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