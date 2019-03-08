Денис Черышев: "Довольны победой, но в Краснодаре будет тяжелый матч"

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев после победы над "Краснодаром" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (2:1) отметил, что ответная встреча будет тяжелой. Также он добавил, что российская команда наказала "летучих мышей" за ошибку.

– "Краснодар" воспользовался своим моментом, – сказал Черышев в эфире "Матч ТВ". – Мы глубоко сели назалд, это наша ошибка. Надо было действовать так, как и в начале матча. Были моменты, чтобы забить третий гол, вместо этого забили нам. Ну, что поделаешь: футбол – вот такая штука, надо забивать самомму. Довольны победой, но в Краснодаре будет обязательно тяжелый матч.