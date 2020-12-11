ЦСКА не дал загребскому «Динамо» установить рекорд Лиги Европы

«Динамо» из Загреба обыграло ЦСКА в матче группового раунда Лиги Европы — 3:1. Хорватская команда не смогла установить рекорд турнира и завершить группу без пропущенных мячей. Единственным, кто смог поразить ворота команды, стал футболист ЦСКА Кристиян Бистрович.

«Динамо» повторило рекорд Лиги Европы, пропустив 1 мяч. Ранее столько же пропускали «Стандард» в сезоне-2011/12 и «Зальцбург» в сезоне-2017/18.