Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат после матча с ЦСКА (0:0) в Лиге Европы отметил хорошую игру в обороне своей команды.

— В первом тайме мы играли хорошо, создавали больше моментов, чем соперник. Матч выдался непростой. В перерыве мы надеялись, что сможем продолжить играть в том же духе, но удаление нас подкосило. Мы сегодня заработали важное очко.

— Можете сравнить этот ЦСКА с тем, который был во время вашей работы в России?

— Тяжело сравнивать команду десятилетней давности. В этой команде много молодых и талантливых футболистов, которые могут давать результат.

— Как вы думаете, почему ЦСКА не смог использовать численное преимущество?

— Они пытались забить, но мы здорово оборонялись, что позволило нам сохранить ничью. (Сергей Федоров)