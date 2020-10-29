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ЦСКА — «Динамо» Загреб: Фернандес, Эджуке и Влашич выйдут в стартовом составе

19:30
Мариу Фернандес. Фото "СЭ"
Мариу Фернандес. Фото "СЭ"
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Стали известны составы ЦСКА и загребского «Динамо» на матч 2-го тура Лиги Европы. Встреча пройдет в Москве и начнется в 20:55 мск.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Кучаев, Марадишвили, Обляков, Эджуке, Влашич, Чалов.

Запасные: Тороп, Васин, Ахметов, Дзагоев, Сигурдссон, Гайч, Бистрович, Тикнизян, Шкурин.

«Динамо» Загреб: Ливакович, Стоянович, Лауритсен, Перич, Гвардиол, Маер, Адеми, Франьич, Иванушец, Петкович, Оршич.

Запасные: Загорац, Йосипович, Мохарамми, Гавранович, Кастрати, Леовац, Бертон, Шутало, Атьемвен, Якич.

ЦСКА — Динамо З

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