ЦСКА — «Динамо»: видеотрансляция матча Лиги Европы
19:00
Сегодня, 29 октября, ЦСКА примет загребское «Динамо» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Игра начнется в 20.55 (мск).
В своей группе K команда Виктора Гончаренко также играет с «Вольфсбергом» и «Фейеноордом».
Следить за матчем ЦСКА — «Динамо»: вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте канала «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Динамо»:
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