ЧФР обыграл «КуПС» благодаря дублю Рондона и пробился в Лигу Европы
20:20
В матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы ЧФР победил «КуПС» (3:1).
В составе победителей дубль сделал Марио Рондон. Румынский клуб пробился в основной раунд Лиги Европы. Жеребьевка группового этапа состоится завтра.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
ЧФР (Румыния) — «КуПС» (Финляндия) — 3:1 (2:0)
Голы: Рондон, 5 (1:0). Дебелюх, 42 (2:0). Рондон, 56 (3:0). Удо, 90+1 (3:1).
Судья: Бебек.
1 октября. Клуж-Напока. Стадион «Константин Рэдулеску»
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