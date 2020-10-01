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ЧФР обыграл «КуПС» благодаря дублю Рондона и пробился в Лигу Европы

20:20
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В матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы ЧФР победил «КуПС» (3:1).

В составе победителей дубль сделал Марио Рондон. Румынский клуб пробился в основной раунд Лиги Европы. Жеребьевка группового этапа состоится завтра.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

ЧФР (Румыния) — «КуПС» (Финляндия) — 3:1 (2:0)

Голы: Рондон, 5 (1:0). Дебелюх, 42 (2:0). Рондон, 56 (3:0). Удо, 90+1 (3:1).

Судья: Бебек.

1 октября. Клуж-Напока. Стадион «Константин Рэдулеску»

ЧФР — КуПС

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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