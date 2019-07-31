Черевченко рассказал, как отнесется к невыходу "Арсенала" в 3-й отборочный раунд Лиги Европы

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко перед ответным матчем 2-го отборочного раунда Лиги Европы с "Нефтчи"​ признался, что для него поражение от азербайджанского клуба не станет трагедией, сообщает официальный сайт туляков.

Матч пройдет 1 августа, начало – в 20.00 (мск). "Арсенал" проиграл в первом матче "Нефтчи" (0:1) на своем поле. Ранее сообщалось, что на встрече ожидается аншлаг.

– Последние два домашних матча команда проигрывает. Если не пройдете "Нефтчи", будет ли это для вас трагедией?

– Трагедии не будет. Жизнь продолжается. В футболе все бывает. Кто-то сильнее, кто-то слабее. А то, что проиграли два матча, конечно, это неприятно. Особенно, уступать дома. Но это надо пережить. Как говорил хороший английский тренер, не буду называть фамилию: "Если из каждого поражения делать трагедию – меня хватило бы на один год".

– В чем причины того, что проиграли первый матч "Нефтчи"?

– Мы к любому сопернику относимся с уважением, что в чемпионате российским, что к "Нефтчи". Даже к соперникам по товарищеским играм. Не то, чтобы "Нефтчи" нас лучше изучил. Мы его тоже хорошо изучали. Просто он применял высокий прессинг. Причем длительное время. Соперник почти всю игру прессинговал. И в этом была одна из главных проблем. Плюс, "Нефтчи" очень здорово сыграл в обороне.

– У вашего коллеги спрашивали о том, что в России чемпионат уже идет – прошло три тура, а в Азербайджане нет. Кому это дает преимущество?

– Тут можно двояко рассуждать. Чемпионат у нас стартовал. Много матчей. У "Нефтчи" есть больше времени на изучение соперника, они могут спокойно готовиться к игре. Недельный цикл – это великолепно. Есть свои плюсы и свои минусы, – сказал Черевченко клубной пресс-службе "Арсенала".

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