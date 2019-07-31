На матче "Нефтчи" - "Арсенал" ожидается аншлаг

Тульский "Арсенал" сыграет выездной матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против "Нефтчи" при заполненных трибунах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бакинского клуба.

Отмечается, что "Нефтчи" выделил для туляков 300 билетов. Матч "Нефтчи" - "Арсенал" состоится 1 августа в четверг, начало - в 20.00 по московскому времени. Его рассудит бригада арбитров из Мальты во главе с Аланом Марио Сантом. В первой игре туляки дома уступили со счетом 0:1. Поддержать "Арсенал" в Баку планируют около 50 болельщиков.

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