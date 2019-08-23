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Черданцев против Айртона: «Он не защитник»

00:52
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Известный телекомментатор Георгий Черданцев после поражения «Спартака» от «Браги» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (0:1) раскритиковал защитника красно-белых Айртона.

— Левый защитник Айртон зачем побежал в центральную зону страховать полузащитника? Это разве его работа? Я бы сказал прямым текстом, что «Брага» забила гол из-под Айртона. Он бросил свою зону, не мешал сопернику сделать нацеленную передачу в штрафную площадь, — скзаал Черданцев в эфире «Матч ТВ». — Мне просто любопытно за какие качества бразильца взяли в «Спартак». Я не понимаю. Вместо Комбарова берут полузащитника атакующего, а не защитника. В моем представлении, Айртон кто угодно, но не защитник. У него прекрасная скорость и хорошо работает с мячом, но защитник должен защищать.

Брага — Спартак

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»




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