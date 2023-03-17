«Манчестер Юнайтед» — второй клуб, сыгравший в еврокубковом сезоне с четырьмя командами из одной страны

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2022/23.

Манкунианцы стали вторым клубом, который за еврокубковый сезон встретится с четырьмя командами из одной страны. Ранее «МЮ» играл против «Реала Сосьедад», «Барселоны» и «Бетиса».

Вторым таким клубом является «Лидс», который в Лиге чемпионов сезона-2000/01 встретился с «Барселоной», «Реалом», «Депортиво» и «Валенсией».