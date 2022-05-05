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Кечинов — о Тедеско: «Если бы он остался, добился бы успехов со «Спартаком»

Кечинов считает, что Тедеско мог добиться успехов со «Спартаком»
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал фаворита полуфинального матча Лиги Европы «Рейнджерс» — «Лейпциг».

«Мне симпатичен «Лейпциг». Им будет непросто играть в Шотландии. Болельщики там — дополнительный игрок. Я все равно думаю, что «Лейпциг» пройдет «Рейнджерс». Тедеско — талантливый тренер. Не могу сказать, что у него не получилось в России. Он сам изъявил желание уйти из «Спартака», но, если бы он остался, думаю, он добился бы успехов со «Спартаком». Не было такой яркой игры, но были дисциплина и стабильный результат. Он молодой и талантливый тренер. Команда при нем прогрессирует. В этом розыгрыше ЛЕ у меня два фаворита: «Лейпциг» и «Айнтрахт». Думаю, что кто-то из них выиграет в этом турнире», — добавил Кечинов.

В четверг, 5 мая, пройдут ответные матчи полуфинала Лиги Европы. «Рейнджерс» сыграет с «Лейпцигом», а франкфуртский «Айнтрахт» проведет встречу с «Вест Хэмом».

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Лига Европы, 1/2 финала: «Лейпциг» сыграет с «Рейнджерс», «Айнтрахт» проведет матч с «Вест Хэмом»
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