Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 07:44

Дэвид Мойес считает, что у «Вест Хэма» и «Айнтрахта» одинаковые шансы на выход в финал Лиги Европы

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал предстоящий ответный матч 1/2 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом».

«Ничего нового об «Айнтрахте» я не узнал по первому матчу. Я знал в какой футбол они играют. Думаю, что команды были равны. Возможно, в предстоящем матче мы увидим другой футбол, но мы считаем, что у нас такие же шансы на выход в финал, как и у них», — цитирует Мойеса официальный сайт УЕФА.

Матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм» состоится 5 мая. Начало — в 22.00 мск. В первой игре немецкий клуб победил со счетом 2:1.

Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
В «Спартаке» опять пожар - говорят об увольнении Ваноли ради интересов футбольного агента. Что опять происходит у красно-белых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тедеско: «Лейпцигу» в ответном матче с «Рейнджерс» нужно забить больше голов, чем в первой игре»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости