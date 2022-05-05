Дэвид Мойес считает, что у «Вест Хэма» и «Айнтрахта» одинаковые шансы на выход в финал Лиги Европы

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал предстоящий ответный матч 1/2 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом».

«Ничего нового об «Айнтрахте» я не узнал по первому матчу. Я знал в какой футбол они играют. Думаю, что команды были равны. Возможно, в предстоящем матче мы увидим другой футбол, но мы считаем, что у нас такие же шансы на выход в финал, как и у них», — цитирует Мойеса официальный сайт УЕФА.

Матч «Айнтрахт» — «Вест Хэм» состоится 5 мая. Начало — в 22.00 мск. В первой игре немецкий клуб победил со счетом 2:1.