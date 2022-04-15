Канчельскис считает, что «Айнтрахт» 100% будет в финале Лиги Европы

Бывший футболист сборной России и «МЮ» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал состав полуфинала Лиги Европы.

«Меня очень приятно удивил «Айнтрахт» и «Вест Хэм», который в последнее время очень сильно прибавил и здорово играет в АПЛ. Кто больше всех выделяется? В первую очередь «Айнтрахт», который обыграл «Барселону». Очень интересно было наблюдать за их игрой, заслуженно победили. Думаю, они в финале будут 100%. И честно говоря, для меня неожиданно вчера проиграла «Аталанта», но «Лейпциг» — тоже молодцы. Когда-то в России говорили, что Эмери и Тедеско — невостребованные тренера, а там, смотрите, на каком они уровне и вполне востребованы», — сказал Канчельскис «СЭ».

По итогам ответных матчей четвертьфинальной стадии стали известны пары 1/2 финала Лиги Европы: «Лейпциг» — «Рейнджерс» и «Вест Хэм» — «Айнтрахт».

Первые матчи пройдут 28 апреля, ответные — 5 мая.