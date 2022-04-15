Нападающий «Лейпцига» Нкунку стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

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Форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку выбран лучшим игроком по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба турнира.

Игрок сделал дубль в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с итальянской «Аталантой» (2:0).

На звание лучшего игрока также претендовали защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон, нападающий «Айнтрахта» Филип Костич и защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье.

Полуфинальные матчи Лиги Европы состоятся 28 апреля и 5 мая, финал пройдет 18 мая в испанской Севилье.