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Сегодня, 16:36

Нападающий «Лейпцига» Нкунку стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард «Лейпцига» Кристофер Нкунку выбран лучшим игроком по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба турнира.

Игрок сделал дубль в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с итальянской «Аталантой» (2:0).

На звание лучшего игрока также претендовали защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон, нападающий «Айнтрахта» Филип Костич и защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье.

Полуфинальные матчи Лиги Европы состоятся 28 апреля и 5 мая, финал пройдет 18 мая в испанской Севилье.

Кристофер Нкунку
ФК Аталанта
ФК Лейпциг
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