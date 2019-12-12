Экс-футболист «Краснодара» Владимир Быстров перед матчем группового турнира Лиги Европы «быков» против «Хетафе» прокомментировал поведение форварда Ари, который забил победный гол и получил красную карточку в предыдущей игре еврокубков против «Базеля» (1:0).

— Поступок Ари? Это самострел, — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ». — Когда команда идет подавать угловой, то ты бьешь по лицу и получаешь красную карточку. Он просто не хотел лететь и мучиться. Лежит сейчас в Бразилии на пляже и загорает. У Сергея Галицкого? своя точка зрения. Про отпуск я пошутил, не знаю, где он сейчас. Пока такие футболисты находятся в команде, то клубы ничего не будут выигрывать. Тем не менее, я хочу, чтобы «Краснодар» победил сегодня.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Хетафе» — «Краснодар».

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