Болельщики "Спартака" поддержат "Црвену Звезду" в матче с "Краснодаром"

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" намерено поддержать "Црвену Звезду" в матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Краснодаром". Данная встреча состоится 17 августа в Краснодаре, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Напомним, что фанатов "Спартака" и "Црвены Звезды" связывают приятельские отношения. Российские и сербские фанаты периодически поддерживают дружеские клубы.
Выезд в Краснодар совсем скоро! Поддержим братьев @delije_net на трибуне! 🔴⚪🇷🇸🇷🇺– Фратрия (@fratria) 15 августа 2017 г.
Цена 3400 (билет отдельно). Запись в офисе Фратрии pic.twitter.com/Ly82HuV5Hd
л-нт Чеснокофф
Болеть за кубаноидов? Увольте...
09:59
Habar
Все кто тут резвится, за Спартак , что-ли в ЛЧ переживать будете?
09:28
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Свинство- зло! (Плутарх)
09:10
МачоМэн
секта она такая - не радуется победам наших на международных клубах
07:13
marksan
В этом весь Спартак Москва! Как Москве начхать на всю Россию, так и Спартаку нас..рать!
06:05
Кромола
Сталина на свиней нету...болели бы на Колыме так то.
05:53
forform
да нормально все. что им еще остается - только против своих соотечественников и болеть. они ведь спартачи, им не понять, что только благодаря Краснодару, Ростову и Зениту - у нас хоть какие-то позиции в рейтинге УЕФА есть. Посмотрим, сколько они очков самостоятельно добыть смогут...
04:28
Van Gog
всё правильно
03:02
Mad Butcher
миллка 82 все позоришься дебилушка
02:14
Don
Миллуол, смотри, чтобы тебя не перебили дурачок помоечный, папа с мамой твои наверное расстроились, что сынок у папы на трусах не остался, а родился дебилом) Хотя такой дебил как ты мог родиться только у дебилов) И да клавиатурный боец, факты приведи, хоть один, где там были Flints Crew, тебе откуда об этом знать глор бомжатский, ты же тогда ещё соску сосал или что-то другое)
01:34
Алый Дракон
Интересно, Панов тоже поедет поддерживать сербов?... А по теме - часто так бывает, что клубные пристрастия и какая-то там дружба между фанатами берут верх над патриотизмом... Ну, будут болеть против - и фиг с ними!)... У нас за сборную-то сейчас не все болеют, а тут - еврокубки )... Пусть делают, что хотят...
00:30
баламошка
Все бомжи пошли вон отсюда!) Я делаю несколько взмахов волшебной поварёшкой, которую погружали в тарасовский пресвятой равноапостальный борщ - и вы тут же превращаетесь в лягушек!Раз! Два!! Три!!!
00:12
баламошка
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)//////////Ну ты Урод и мечтатель) Чемпионскую педаль уже на себя примерил, эксплуататор российских бабушек?) Смотри не лососнись.
00:03
Millwall82
Don, это когда вдруг Flints Crew стали кузьмой? Аргументами ты реально думаешь бить людей нормой? Ну желаю что бы твою семью тогда так перебили, ущербов на земле будет меньше.
00:01
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
свинья должна быть свиньей во всем. надеюсь пролетят даже мимо зоны УЕФА в этом сезоне, любители желудей. про ЛЧ и так все ясно. позорище похлеще коней будет.
23:57 15 августа
Прораб.
Долбоящеры.
23:55 15 августа
Don
Да и Милллуол, ты хотя бы знамя зенита за сентрябрь 1997 г. почитай, что они думают про своих трусов на Щёлковке и клюв свой защёлкни болела хренов)
23:39 15 августа
Don
Millwall82, так кузьма и била кузьму, наша кузьма оказалась сильнее) А до наших фирмачей твоей помойке, как фк сталинец до Барселоны) Когда знаменитые Спартаковские махачи были в Киеве и в Вильнюсе, ты ещё соску сосал, а ваш кировский вираж лишний раз пёрнуть боялся)
23:37 15 августа
Millwall82
так было и на щелчке, норм стрелять с ракетниц по "Невскому фронту" которые никогда с ОФ не были связаны, норм же прыгать для вас на головы и норм для вас бить "аргументами". Если ты этим хвастаешься, мне тебе жалко, Don.
23:34 15 августа
Don
Millwall82, Щёлковку ещё не забыл дурачок?) Знатно тогда помоечных по асфальту размазали))) Хотя куда тебе клавиатурному бойцу про это знать)))
23:29 15 августа
КирпичИнвест
Краснодар внес немалый вклад в то, что у нас со следующего года в ЕК 6 команд. Что ж остается пожелать Спартаку пролететь мимо кубка России и занять 6-е место.
23:08 15 августа
Jean4
За Смолова! За Сербов! =))))
22:40 15 августа
Slim Taller
Нацистское отребье это не болельщики Спартака.
22:40 15 августа
Millwall82
Спринт, ну почему я никогда не белел за Спартак в ЕК, за Динамо тоже. Да и кони мне равнодушны. Выиграют, ок. Проиграют ну и член с ними.
22:38 15 августа
Millwall82
Как это кстати было в том раунде где Спартак играл в Москве с Легией и вылетел. Тогда приехала вся ОФ основа Легии и ОФ в том числе MH зенитовская. Мясо попряталось в своих норах и не было ни одного перемаха, мясные даже в лес не поехали, на "танцы". Школе и юниуне с туками привет)
22:36 15 августа
Спринт
Только безголовые фанаты могут болеть против команды своей страны в Еврокубках. Это больше, чем просто идиотизм!
22:36 15 августа
azmiser
Я всегда знал, что Москва - это не Россия. И вот получите очередное подтверждение. А СпаМ - это "командочка" с Британских Виргинских островов
22:35 15 августа
Millwall82
Легия бы попала Спартаку в ЛЧ) тогда бы все приехали болеть против Свинтака.
22:31 15 августа
sakusda
приятельские отношения. Ни чё,что это клубы побратимы?? не пишите х.всякую
22:26 15 августа
баламошка
Красавцы)) Галицкий по ходу Федьку теперь нам дешевле 50 лямов не продаст)
22:14 15 августа