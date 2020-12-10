Бистрович рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА с загребским «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал, чего ждет от заключительного матча группового турнира Лиги Европы с загребским «Динамо».

«Неважно, что игра ничего не решает для обеих команд. Мы постараемся одержать победу, нам их не хватает, особенно в Лиге Европы, — цитирует пресс-служба ЦСКА Бистровича. — Мне будет приятно сыграть в Хорватии. Всегда мечтал, если уеду в зарубежный клуб, сыграть с хорватской командой здесь, и вот одна моя мечта сбылась».

Матч 6-го тура группового турнира «Динамо» — ЦСКА пройдет сегодня, 10 декабря. Начало — в 23.00 по московскому времени.

После 5 туров ЦСКА, набрав 2 балла, занимает последнее место в группе K. Команда Виктора Гончаренко потеряла шансы на выход в плей-офф ЛЕ.

Первая встреча между «Динамо» и красно-синими завершилась со счетом 0:0.