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«Бенфика» — «Марсель»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы в прямом эфире

Игра «Бенфика» — «Марсель» в Лиге Европы пройдет 11 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Бенфики» Николас Отаменди (слева) и Давид Нерес.
Николас Отаменди (слева) и Давид Нерес.
Фото Reuters

11 апреля «Бенфика» дома в Лиссабоне встретится с «Марселем» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на арене «Эштадиу да Луш». Начало — в 22.00 мск.

Видеотрансляция игры «Бенфика» — «Марсель» будет доступна по подписке на канале «Матч Футбол 2». Прямой эфир начнется в 21.45 по московскому времени. Самые интересные моменты матчей 1/4 финала Лиги Европы также покажут на телеканале «Матч Премьер» в онлайн-перекличке.

В матч-центре «СЭ» можно следить за ключевыми событиями противостояния «Бенфика» — «Марсель».

Ответный поединок 1/4 финала «Марсель» — «Бенфика» состоится в Марселе (Франция) на стадионе «Велодром», начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы — 1/4 финала: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 11 апреля

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бенфика
ФК Марсель
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