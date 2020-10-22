«Байер» забил шесть мячей «Ницце», «Хапоэль» одолел «Славию»

«Байер» на старте группового этапа Лиги Европы на своем поле разгромил «Ниццу». Клуб из Леверкузена победил со счетом 6:2. Дубль оформил полузащитника Карим Беллараби.

В другом матче группы С «Хапоэль» на своем поле переиграл «Славию» — 3:1.

Лига Европы

Группа C

«Байер» (Германия) — «Ницца» (Франция) — 6:2 (2:1)

Голы: Амири, 11 (1:0). Аларио, 16 (2:0). Гуири, 31 (2:1). Диаби, 61 (3:1). Беллараби, 79 (4:1). Беллараби, 83 (5:1). Вирц, 87 (6:1). Клод Морис, 90 (6:2).

«Байер» (Германия): Храдецки, С.Бендер (Драгович, 81), Венделл, Тапсоба, Л.Бендер (Та, 81), Баумгартлингер, Амири, Паласиос (Беллараби, 74), Аларио (Вирц, 74), Бэйли, Диаби.

«Ницца»: Бенитес, Данте, Камара, Лотомба (Аталь, 79), Нсоки (Рони Лопеш, 63), Робсон Бамбу, Шнейдерлен, Ле Мелу (Ндой, 79), Будауи (Клод Морис, 63), Дольберг (Маолида, 71), Гуири.

Предупреждения: Гуири, 32. Баумгартлингер, 40. Л.Бендер, 45. Нсоки, 50. Венделл, 57.

Судья: Йович (Хорватия).

22 октября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — «Славия Пр» (Чехия) — 3:1 (1:0)

Голы: Агудело, 45 (1:0). Провод, 75 (1:1). Аколатсе, 86 (2:1). Аколатсе, 88 (3:1).

«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль): Левита, Мигел Витор, Гольдберг, Таа (Цедек, 46), Дадиа, Саллалих (Йосефи, 79), Кабха, Жозуэ (Келтьенс, 89), Барейро, Агудело (Мели, 70), Аколатсе (Варенн, 89).

«Славия Пр» (Чехия): Коларж, Кудела, Говорка, Боржил, Шевчик (Лингр, 75), Траоре (Станчу, 46), Оскар Дорли (Сима, 90), Малинский (Масопуст, 58), Тецл (Кухта, 57), Провод, Муса.

Предупреждения: Барейро, 25. Жозуэ, 45+3. Мигел Витор, 48. Станчу, 85. Варенн, 90+2.

Судья: Виссер (Бельгия).

22 октября. Петах-Тиква. Стадион «Ха-Мошава».