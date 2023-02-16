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«Барселона» сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

Иван Шитик
Корреспондент
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16 февраля. «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2.
Фото Reuters

«Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» в первом матче стыкового раунда Лиги Европы со счетом 2:2.

Каталонцы открыли счет в начале второго тайма, когда на 50-й минуте отличился защитник Маркос Алонсо. Но уже через две минуты счет сравнял нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд.

На 59-й минуте уже «Ман Юнайтед» после автогола защитника сине-гранатовых вышел вперед.

«Барсу» спас от поражения гол нападающего Рафиньи на 76-й минуте встречи.

Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля в Англии.

Отметим, что полузащитник «Барселоны» Гави пропустит встречу из-за перебора желтых карточек, а хавбек каталонцев Педри получил травму.

Лига Европы. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Camp Nou (Барселона)
Барселона
2:2
Манчестер Юнайтед
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2022-2023/playoff/
Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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