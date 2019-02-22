Нападающий "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, информирует официальный Твиттер УЕФА. 24-летний иранец забил 2 гола и отметился результативной передачей в ответном матче 1/8 финала этого турнира против "Фенербахче" (3:1). Петербургский клуб прошел дальше по сумме двух встреч - 3:2.

🔥🔥🔥 Дубль и голевая передача в дебютном домашнем матче за @zenit_spb !



Сердар Азмун признан Лучшим игроком недели в #ЛигаЕвропы! 👏👏👏 pic.twitter.com/chBCIOJpcW – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 22 февраля 2019 г.

В 1/4 финала Лиги Европы "Зенит" сыграет с "Вильярреалом".

Все о Лиге Европы - здесь