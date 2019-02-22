17:38 | Футбол — Лига Европы

Азмун признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

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Нападающий "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, информирует официальный Твиттер УЕФА. 24-летний иранец забил 2 гола и отметился результативной передачей в ответном матче 1/8 финала этого турнира против "Фенербахче" (3:1). Петербургский клуб прошел дальше по сумме двух встреч - 3:2. 

В 1/4 финала Лиги Европы "Зенит" сыграет с "Вильярреалом"

Зенит - Фенербахче

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