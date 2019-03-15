"Айнтрахт" выбил "Интер" из Лиги Европы, выиграв в Милане

"Интер" на своем поле проиграл "Айнтрахту" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (0:1). Единственный мяч забил Лука Йович. В первой встрече команды голов не забивали, поэтому в четвертьфинал вышел немецкий коллектив.

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

"Интер" (Италия) - "Айнтрахт Ф" (Германия) - 0:1 (0:1)

Гол: Йович, 6.

"Интер": Ханданович, де Фрай, Седрик Суариш (Раноккиа, 62), Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро (Эспозито, 73), Весино, Кандрева, Перишич, Бальде, Политано (Мерола, 80).

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Да Коста, Виллемс (Штендера, 73), Н`Дика, Хасебе, Роде (Гонсалу Пасьенсия, 89), Костич, Гачинович (де Гузман, 59), Алле, Йович.

Предупреждения: Д`Амброзио, 21. Валеро, 52. Алле, 58. Роде, 63. Гонсалу Пасьенсия, 90+2. Шкриньяр, 90+3.

Судья: Хацеган (Румыния).

14 марта. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца".