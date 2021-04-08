«Рома» на выезде обыграла «Аякс» в 1/4 финала Лиги Европы

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» уступил «Роме» (1:2).

Хозяева открыли счет после удара Дави Классена. Затем пенальти не реализовал Душан Тадич. У гостей отличились Лоренцо Пеллегрини и Роджер Ибаньес.

Ответный матч состоится 15 апреля.

Лига Европы

1/4 финала

Первый матч

«Аякс» (Голландия) — «Рома» (Италия) — 1:2 (1:0)

Голы: Классен, 39 (1:0). Пеллегрини, 57 (1:1). Роджер Ибаньес, 87 (1:2).

Нереализованный пенальти: Тадич, 53 (вратарь)

«Аякс»: Схерпен, Тальяфико, Мартинес, Ю.Тимбер, Ренс (Клайбер, 79), Классен, Альварес, Гравенберх, Тадич, Нерес (Броббей, 64), Антони (Идрисси, 88).

«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола (Калафьори, 29), Бруну Перес, Манчини, Роджер Ибаньес, Кристанте, Верету (Вильяр, 77), Пеллегрини, Диавара, Джеко (Майораль, 76), Педро (Перес, 89).

Предупреждения: Ренс, 71. Бруну Перес, 78. Мартинес, 86. Кристанте, 90. Калафьори, 90+4.

Судья: Карасев (Россия).

8 апреля. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».