«Рома» на выезде обыграла «Аякс» в 1/4 финала Лиги Европы
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» уступил «Роме» (1:2).
Хозяева открыли счет после удара Дави Классена. Затем пенальти не реализовал Душан Тадич. У гостей отличились Лоренцо Пеллегрини и Роджер Ибаньес.
Ответный матч состоится 15 апреля.
Лига Европы
1/4 финала
Первый матч
«Аякс» (Голландия) — «Рома» (Италия) — 1:2 (1:0)
Голы: Классен, 39 (1:0). Пеллегрини, 57 (1:1). Роджер Ибаньес, 87 (1:2).
Нереализованный пенальти: Тадич, 53 (вратарь)
«Аякс»: Схерпен, Тальяфико, Мартинес, Ю.Тимбер, Ренс (Клайбер, 79), Классен, Альварес, Гравенберх, Тадич, Нерес (Броббей, 64), Антони (Идрисси, 88).
«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола (Калафьори, 29), Бруну Перес, Манчини, Роджер Ибаньес, Кристанте, Верету (Вильяр, 77), Пеллегрини, Диавара, Джеко (Майораль, 76), Педро (Перес, 89).
Предупреждения: Ренс, 71. Бруну Перес, 78. Мартинес, 86. Кристанте, 90. Калафьори, 90+4.
Судья: Карасев (Россия).
8 апреля. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».
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