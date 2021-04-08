Лига Европы, расписание и результаты матчей четвертьфинала турнира 8 апреля
10:00
В четверг, 8 апреля, пройдут первые матчи четвертьфинала Лиги Европы. «Гранада» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед», «Аякс» встретится с «Ромой» и другие встречи.
«Гранада» — «Манчестер Юнайтед» (22.00 — по мск)
«Арсенал» — «Славия» Пр (22.00)
«Динамо» З — «Вильярреал» (22.00)
Ответные встречи 1/4 финала ЛЕ состоятся 15 апреля.
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