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Лига Европы, расписание и результаты матчей четвертьфинала турнира 8 апреля

10:00
Футболисты «Манчестер Юнайтед». Фото AFP
Футболисты «Манчестер Юнайтед». Фото AFP
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В четверг, 8 апреля, пройдут первые матчи четвертьфинала Лиги Европы. «Гранада» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед», «Аякс» встретится с «Ромой» и другие встречи.

«Гранада» — «Манчестер Юнайтед» (22.00 — по мск)

Гранада — Манчестер Юнайтед

«Арсенал» — «Славия» Пр (22.00)

Арсенал — Славия Пр

«Аякс» — «Рома» (22.00)

Аякс — Рома

«Динамо» З — «Вильярреал» (22.00)

Динамо З — Вильярреал

Ответные встречи 1/4 финала ЛЕ состоятся 15 апреля.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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