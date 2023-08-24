«Аякс» разгромил «Лудогорец» в матче квалификации Лиги Европы

«Аякс» обыграл «Лудогорец» в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы — 4:1.

Полузащитник нидерландского клуба Мохаммед Кудус оформил хет-трик в этой встрече, еще один гол за команду забил форвард Брайан Броббей. У болгарской команды забитым мячом отметился защитник Оливье Вердон.

Ответная игра между клубами пройдет 31 августа.

В другом матче загребское «Динамо» одержало победу над «Спартой» из Праги — 3:1, а «Карабах» оказался сильнее «Олимпии» — 2:0.

Ответные игры между командами также состоятся 31 числа.