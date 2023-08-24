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24 августа, 22:56

«Аякс» разгромил «Лудогорец» в матче квалификации Лиги Европы

Алина Савинова
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«Аякс» обыграл «Лудогорец» в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы — 4:1.

Полузащитник нидерландского клуба Мохаммед Кудус оформил хет-трик в этой встрече, еще один гол за команду забил форвард Брайан Броббей. У болгарской команды забитым мячом отметился защитник Оливье Вердон.

Ответная игра между клубами пройдет 31 августа.

Лига Европы. 4-й отборочный раунд
24 авг, 21:00. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
1:4
Аякс

В другом матче загребское «Динамо» одержало победу над «Спартой» из Праги — 3:1, а «Карабах» оказался сильнее «Олимпии» — 2:0.

Ответные игры между командами также состоятся 31 числа.

Лига Европы. 4-й отборочный раунд
24 авг, 21:00. Maksimir (Загреб)
Динамо З
3:1
Спарта П
Лига Европы. 4-й отборочный раунд
24 авг, 21:00. Stozice Stadium (Любляна)
Олимпия Л
0:2
Карабах

Футбол
ФК Аякс
ФК Динамо (Загреб)
ФК Карабах
ФК Лудогорец
ФК Спарта (Прага)
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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