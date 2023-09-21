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«Аталанта» — «Ракув»: прямая трансляция матча Лиги Европы

Матч Лиги Европы «Аталанта» — «Ракув» начнется 21 сентября в 22:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Аталанта».
Фото Reuters

«Аталанта» примет «Ракув» в матче 1-го тура группового этапа футбольной Лиги Европы в четверг, 21 сентября. Игра пройдет на стадионе «Гевисс Стэдиум» в Бергамо, Италия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Формальные события встречи «Аталанта» — «Ракув» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе матч-центр. Смотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет на канале «Матч! Футбол 3». Начало — в 22.00.

Лига Европы. Группа D
21 сент, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Ракув

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Итальянский клуб набрал 6 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице серии А.

«Ракув» в квалификации Лиги Чемпионов сумел дойти до раунда плей-офф, но в решающем противостоянии за выход в группу не смог обыграть «Копенгаген» — домашнее поражение 0:1 и выездная ничья 1:1 отправили команду в Лигу Европы.

В сезоне-2022/23 победителем Лиги Европы стала «Севилья». Испанская команда в финале обыграла «Рому» в серии пенальти (1:1, 4-1).

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, состав групп и турнирные таблицы, фото и статистика в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Аталанта
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