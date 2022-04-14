Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 21:38

«Лейпциг» Тедеско обыграл «Аталанту» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Аталанта» — «Лейпциг» — 0:2.
Фото Reuters

«Лейпциг» в гостях обыграл «Аталанту» в матче 1/4 финала Лиги Европы со счетом 2:0. Встреча проходит на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия».

В составе немецкой команды оба гола забил полузащитник Кристофер Нкунку. Второй мяч игрок забил с пенальти, его в штрафной сбил с ног голкипер «Аталанты» Хуан Муссо.

Первый матч между командами завершился с ничейным счетом (1:1) и по итогам двух встреч (3:1) в полуфинал Лиги Европы прошел «Лейпциг».

За выход в финал турнира команда Доменико Тедеско поборется с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».

Лига Европы. 1/4 финала
14 апр, 19:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
0:2
РБ Лейпциг
Голы
Нкунку, 18 (0:1), Нкунку, 87 (0:2)
Аталанта
Муссо Паломино Мерих Демирал (Скальвини, 70) Хатебур Дзаппакоста Копмайнерс Фройлер (Пашалич, 88) де Рон Малиновский (Муриэль, 58) Бога (Миранчук, 70) Сапата
РБ Лейпциг
Гулачи Симакан Орбан Гвардиол (Хальстенберг, 79) Хенрикс (Клостерманн, 73) Анхелиньо Нкунку Ольмо Лаймер (Адамс, 73) Кампль (Поульсен, 79) Андре Силва (Собослои, 63)
Предупреждения
Сапата 58’, Фройлер 59’, Мерих Демирал 60’, Копмайнерс 75’, Хатебур 90+2’, Дзаппакоста 90+5’  -  Хенрикс 49’, Орбан 62’, Симакан 90+5’, Клостерманн 90+5’
Судьи
Лаос (Испания)
Кристофер Нкунку
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Лейпциг
11
11
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главу украинского биатлона выгоняют за сочувствие россиянам. Он поднял этот вид спорта на топ-уровень
Месть за Федора и драка за 1 млн долларов. Лучший ученик Емельяненко Вадим Немков должен наказать Bellator за подлую политику
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аталанта» — «Лейпциг»: Нкунку забил с пенальти

Лига Европы, ответные матчи 1/4 финала: «Барселона» — «Айнтрахт» и другие
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости