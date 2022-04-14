«Лейпциг» Тедеско обыграл «Аталанту» и вышел в полуфинал Лиги Европы

«Лейпциг» в гостях обыграл «Аталанту» в матче 1/4 финала Лиги Европы со счетом 2:0. Встреча проходит на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия».

В составе немецкой команды оба гола забил полузащитник Кристофер Нкунку. Второй мяч игрок забил с пенальти, его в штрафной сбил с ног голкипер «Аталанты» Хуан Муссо.

Первый матч между командами завершился с ничейным счетом (1:1) и по итогам двух встреч (3:1) в полуфинал Лиги Европы прошел «Лейпциг».

За выход в финал турнира команда Доменико Тедеско поборется с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».