Защитник «Славии» Голеш запомнит свой гол «Арсеналу» до конца жизни
01:57
Защитник «Славии» Томаш Голеш поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:1). Он забил единственный мяч своей команды в этой игре.
«Это так здорово — забить в конце матча «Арсеналу» и сравнять счет, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 9 апреля. — Чего еще я могу желать? Я запомню это до конца своей жизни. Мы добыли отличный результат. Я просто пошел на мяч, который полетел в нужное место. Повезло, что вратарь не отбил его».
Ответная игра состоится 15 апреля.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029898--arsenal-vs-slavia-praha/
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...