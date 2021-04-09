Защитник «Славии» Голеш запомнит свой гол «Арсеналу» до конца жизни

Защитник «Славии» Томаш Голеш поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:1). Он забил единственный мяч своей команды в этой игре.

«Это так здорово — забить в конце матча «Арсеналу» и сравнять счет, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 9 апреля. — Чего еще я могу желать? Я запомню это до конца своей жизни. Мы добыли отличный результат. Я просто пошел на мяч, который полетел в нужное место. Повезло, что вратарь не отбил его».

Ответная игра состоится 15 апреля.