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Защитник «Славии» Голеш запомнит свой гол «Арсеналу» до конца жизни

01:57
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Защитник «Славии» Томаш Голеш поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:1). Он забил единственный мяч своей команды в этой игре.

«Это так здорово — забить в конце матча «Арсеналу» и сравнять счет, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 9 апреля. — Чего еще я могу желать? Я запомню это до конца своей жизни. Мы добыли отличный результат. Я просто пошел на мяч, который полетел в нужное место. Повезло, что вратарь не отбил его».

Ответная игра состоится 15 апреля.

Арсенал — Славия Пр

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029898--arsenal-vs-slavia-praha/

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