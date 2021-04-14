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Эмери рассказал о сильных сторонах загребского «Динамо»

19:36
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

«Наша сила кроется в том, что мы уважаем соперника, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 14 апреля. — Исходя из этого, мы можем думать, как развить успех первого матча. «Динамо» практически не проигрывало дома, поэтому нам было важно победить в Загребе.

На групповом этапе они ни разу не уступили на выезде. Это говорит о том, что у них классные футболисты. Мы знаем, как они предпочитают играть. Есть позволить им свободно пасоваться или проводить контратаки, они могут доставить проблемы».

Матч «Вильярреал» — «Динамо» состоится 15 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче «Вильярреал» победил 1:0.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029904--villarreal-vs-dinamo-zagreb/

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