Эмери рассказал о сильных сторонах загребского «Динамо»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».

«Наша сила кроется в том, что мы уважаем соперника, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 14 апреля. — Исходя из этого, мы можем думать, как развить успех первого матча. «Динамо» практически не проигрывало дома, поэтому нам было важно победить в Загребе.

На групповом этапе они ни разу не уступили на выезде. Это говорит о том, что у них классные футболисты. Мы знаем, как они предпочитают играть. Есть позволить им свободно пасоваться или проводить контратаки, они могут доставить проблемы».

Матч «Вильярреал» — «Динамо» состоится 15 апреля. Начало в 22.00 по московскому времени. В первом матче «Вильярреал» победил 1:0.