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«Арсенал» — «Вильярреал»: стартовые составы на матч 1/2 финала Лиги Европы

21:05
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Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Вильярреала» на ответный матч полуфинала Лиги Европы. Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.

«Арсенал»: Лено, Холдинг, Пабло Мари, Джака, Бельерин, Сака, Смит-Роу, Парти, Пепе, Эдегор, Обамеянг.

«Вильярреал»: Рульи, Педраса, Пау Торрес, Альбиоль, Марио Гаспар, Тригерос, Коклен, Парехо, Чуквуэзе, Морено, Алькасер.

Встреча состоится сегодня, 6 мая. Начало — в 22.00 (мск).

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