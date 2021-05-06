Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Вильярреала» на ответный матч полуфинала Лиги Европы. Первая игра закончилась со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.

«Арсенал»: Лено, Холдинг, Пабло Мари, Джака, Бельерин, Сака, Смит-Роу, Парти, Пепе, Эдегор, Обамеянг.

«Вильярреал»: Рульи, Педраса, Пау Торрес, Альбиоль, Марио Гаспар, Тригерос, Коклен, Парехо, Чуквуэзе, Морено, Алькасер.

Встреча состоится сегодня, 6 мая. Начало — в 22.00 (мск).