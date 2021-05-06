«Рома» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд
20:54
Тренерские штабы «Ромы» и «Манчестер Юнайтед» огласили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Первая выстреча команд завершилась победой «МЮ» — 6:2. Встреча состоится в Риме, начало игры — в 22.00 (мск).
«Рома»: Миранте, Карсдорп, Смоллинг, Ибаньес, Перес, Кристанте, Манчини, Педро, Пеллегрини, Мхитарян, Джеко.
«МЮ»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака, Фред, ван де Бек, Погба, Фернандеш, Гринвуд, Кавани.
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