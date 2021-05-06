Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Рома» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд

20:54
Теги:

Тренерские штабы «Ромы» и «Манчестер Юнайтед» огласили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

Первая выстреча команд завершилась победой «МЮ» — 6:2. Встреча состоится в Риме, начало игры — в 22.00 (мск).

«Рома»: Миранте, Карсдорп, Смоллинг, Ибаньес, Перес, Кристанте, Манчини, Педро, Пеллегрини, Мхитарян, Джеко.

«МЮ»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Байи, Ван-Биссака, Фред, ван де Бек, Погба, Фернандеш, Гринвуд, Кавани.

Рома — Манчестер Юнайтед

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Канада — Россия: во сколько начало финала ЮЧМ и где смотреть
«Готовьте поп-корн». Сборная Канады отреагировала на выход России в финал ЮЧМ
Ракицкий может покинуть «Зенит», клуб уже нашел ему замену в «Галатасарае»
На Олимпиаду прорвалась 140-килограммовый трансгендер. Намечается скандал

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд