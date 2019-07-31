"Арсенал" отправился в Баку на ответный матч с "Нефтчи". Фото

Тульский "Арсенал" отправился на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Нефтчи" в Баку и поделился в официальном Twitter соответствующими фотографиями.

Матч "Нефтчи" - "Арсенал" состоится 1 августа в четверг, начало - в 20.00 по московскому времени. Его рассудит бригада арбитров из Мальты во главе с Аланом Марио Сантом. В первой игре туляки дома уступили со счетом 0:1. Поддержать "Арсенал" в Баку планируют около 50 болельщиков.

✈Отправляемся в Баку на ответную игру с "Нефтчи"😉#ГордостьОружейнойСтолицы pic.twitter.com/sAQ1X5EAG7 — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) July 31, 2019

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