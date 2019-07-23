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"Арарат" обыграл "Линкольн" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы

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"Арарат" переиграл "Линкольн" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы – 2:0.

В составе победителей отличились Антон Кобялко и Коджо Альфонс.

Ответный матч пройдет в Гибралтаре 30 июля.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

"Арарат-Армения" (Армения) – "Линколн" (Гибралтар) – 2:0 (2:0)

Голы: Кобялко, 33 (1:0). Альфонс, 45+2 (2:0).

Удаление: Перес (Линколн), 49.

Судья: Фарруджа (Мальта).

23 июля. Ереван. Стадион "FFA Academy Stadium".

Арарат-Армения – Линколн

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