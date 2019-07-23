"Арарат" обыграл "Линкольн" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы

"Арарат" переиграл "Линкольн" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы – 2:0.
В составе победителей отличились Антон Кобялко и Коджо Альфонс.
Ответный матч пройдет в Гибралтаре 30 июля.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
"Арарат-Армения" (Армения) – "Линколн" (Гибралтар) – 2:0 (2:0)
Голы: Кобялко, 33 (1:0). Альфонс, 45+2 (2:0).
Удаление: Перес (Линколн), 49.
Судья: Фарруджа (Мальта).
23 июля. Ереван. Стадион "FFA Academy Stadium".
Лига Европы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Загрузка...