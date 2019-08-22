«Арарат-Армения» переиграл «Дюделанж» в 4-м отборочном раунде Лиги Европы

«Арарат-Армения» обыграл «Дюделанж» в 4-м отборочном раунде Лиги Европы — 2:1.

В составе победителей отличились Маилсон Лима и Илья Антонов. За гостей гол забил Синани.

Ответная игра состоится 29 августа в Люксембурге.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Арарат-Армения» (Армения) — «Дюделанж» (Люксембург) — 2:1 (1:0)

Голы: Лима, 22 (1:0). Синани, 68 (1:1). Антонов, 90+3 (2:1).

Судья: Лехнер (Австрия).

22 августа. Ереван. Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна