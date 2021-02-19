Мурад Мусаев рассказал о причинах поражения «Краснодара» от «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал игру своей команды в матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3)

«Мы совершили много ошибок, подарили соперникам много мячей в середине поля и создали себе кучу проблем, — сказал Мусаева в эфире «Матч ТВ». — Во втором тайме лучше играли, но игра в обороне не выдерживает критики. Так обороняться невозможно. Проблема в наших головах.

Не стал бы обвинять кого-то одного, мы все сыграли не должным образом. Нет одного виноватого. Ничего еще не потеряно. В таких ты должен быть готов высекать людей. Как нам забили третий гол — это непозволительно".

Ответная игра состоится в Хорватии 25 февраля.