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Мурад Мусаев рассказал о причинах поражения «Краснодара» от «Динамо»

01:13
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал игру своей команды в матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» (2:3)

«Мы совершили много ошибок, подарили соперникам много мячей в середине поля и создали себе кучу проблем, — сказал Мусаева в эфире «Матч ТВ». —  Во втором тайме лучше играли, но игра в обороне не выдерживает критики. Так обороняться невозможно. Проблема в наших головах.

Не стал бы обвинять кого-то одного, мы все сыграли не должным образом. Нет одного виноватого. Ничего еще не потеряно. В таких ты должен быть готов высекать людей. Как нам забили третий гол — это непозволительно".

Ответная игра состоится в Хорватии 25 февраля.

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