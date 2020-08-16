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Антонио Конте: «Шахтер» — сильнейшая команда из всех, с кем «Интер» играл в этой Лиге Европы»

21:31
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы против «Шахтера». Встреча пройдет 17 августа и начнется в 22:00 мск.

— Мы должны уважать «Шахтер», — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА. — Мы играем с командой, которая хорошо зарекомендовала себя за последние несколько лет, и хорошо подготовились. «Шахтер» — сильнейшая команда из всех, с кем нам приходилось играть в этой Лиге Европы. Но мы намерены показать, что и мы тоже не случайно дошли до полуфинала, и хотим пробиться в финал.

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