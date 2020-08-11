Антонио Конте: «Интер» играл именно так, как мы и планировали»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги победы в четвертьфинале Лиги Европы над «Байером» (2:1).

– Я очень доволен, потому что мы играли именно так, как и планировали, не позволяя «Байеру» спокойно владеть мячом, – приводит слова Конте официальный сайт УЕФА. – Тренер может быть счастлив только тогда, когда он видит такую приверженность игре.

Трудно выделить игроков после такой хорошей командной игры. Очевидно, что вся команда играет, чтобы создать возможности нашим нападающим, а они могли проявить себя наилучшим образом и забить.