Андрей Аршавин: "Сообщаю, что "Зенит" переезжает в шикарную гостиницу"

Экс-форвард "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал нюансы игры сине-бело-голубых с "Вильярреалом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:2), а также рассказал о переменах в быту питерской команды.

– Уверен в Михаиле Кержакове, – сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ". – Если придется играть со "Спартаком", ничего страшного. То, что "Зенит" держал в уме матч со "Спартаком", понятно. Дали отдохнуть Артему Дзюбе, дали шанс другим футболистам проявить себя. Команда, которая играет в Европе, не должна жаловаться на график. Это заранее известно. Сообщаю, что "Зенит" переезжает в шикарную гостиницу, все довольны.